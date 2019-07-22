Журналисты внимательно следят за каждым шагом знаменитостей. Каждый выход в свет звезд или случайно сказанное слово провоцирует волну сплетней и слухов. Дни.ру собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 июля 2019 года.

Журналисты внимательно следят за каждым шагом знаменитостей. Каждый выход в свет звезд или случайно сказанное слово провоцирует волну сплетней и слухов. "Дни.ру" собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 июля 2019 года.Ведущая передачи "Давай поженимся!" призналась в любви знаменитому артисту. Совместный снимок звезд появился в социальных сетях.На фотографии Лариса Гузеева позирует с актером Андреем Соколовым. "Самый закрытый, самый загадочный актер нашего времени. Настоящий мужчина и товарищ. Люблю и всегда счастлива встретиться и поработать", – призналась артистка.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 июля 2019 года, читайте в и специальных .