Представитель певицы ответил на нападки хейтеров. Он сделал официальное заявление о том, обращалась ли Пелагея к пластическим хирургам.

Представитель певицы ответил на нападки хейтеров. Он сделалофициальное заявление о том, обращалась ли Пелагея к пластическим хирургам.14 июля Пелагее исполнилось 33 года. День рождения она отметила вГреции. В последние дни посты на странице артистки в Instagram публикует ее представитель. Так, он поделился новым снимкомартистки, в подписи к нему поблагодарив поклонников за поздравления ивысказавшись о том, делала ли звезда ринопластику.Слухи о том,что Пелагея делала пластическую операцию, спровоцировал ее недавнийснимок из отпуска. Подписчики певицы посчитали, что она стала не похожейна себя. В частности, подозрения вызвал ее нос. Помощник знаменитости в ответофициально опроверг домыслы."От Поли всем спасибо за поздравления!Специальнодля особенно волнующихся – ничего она не делала и не делает со своимлицом! Никакой ринопластики, даже не думайте", – заверил ассистент певицы.Однако это не сильно убедило поклонников артистки.Многиепродолжают обсуждать то, что , скорее всего, все же изменила не толькоформу носа, но и увеличила губы и грудь, а также поставила виниры. "Конечно, делает, кому вы сочиняете, даже когда она губыувеличивала, это было сложно не заметить. Ну и, конечно, молодец, что похудела,сразу помолодела очень", "Она просто поменяла зубки вот и все!", "Ейможно что угодно с собой делать, все равно она – душа России", "Красавица, но другая...", – высказались фолловеры