Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал о решении, которое может принять президент страны Владимир Зеленский после досрочных выборов в Верховную раду и которое рискует стать могилой для его политической карьере. Речь идет о назначении на должность премьер-министра человека, нацеленного на сотрудничество с Международным валютным фондом.

Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал о решении, которое может принять президент страны Владимир Зеленский после досрочных выборов в Верховную раду и которое рискует стать могилой для его политической карьере. Речь идет о назначении на должность премьер-министра человека, нацеленного на сотрудничество с Международным валютным фондом.На Украине состоялись досрочные выборы в Верховную раду. После формирования нового состава парламента президент страны Владимир Зеленский должен будет определиться с фигурой премьер-министра.Здесь бывший шоумен может принять решение, которое станет фатальным для его собственной политической карьеры, для репутации его партии "Слуга народа" и вообще для всего государства, считает ряд оппозиционеров. Они напоминают, что среди кандидатов на должность главы правительства есть люди, нацеленные на плотное сотрудничество с Международным валютным фондом. Ярким примером такого подхода может служить заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова."Я вас предупреждаю: если у вас премьер-министром будет Рожкова, то мы, как оппозиция, этими тремя буквами "МВФ" вас просто уничтожим", – заявил в эфире телеканала "112 Украина" бывший украинский дипломат Олег Волошин. Он подчеркнул, что международная финансовая структура не показала себя как что-то, что будет действовать на благо Украины."Вы будете абсолютно уникальным примером, когда на волне тотального, бессовестного, абсолютно безграничного и нечестного популизма к власти приводят представителей абсолютного финансового интернационала, которых эти избиратели, склонные к популизму, больше всего ненавидят", – обратился Олег Волошин к Владимиру Зеленскому.Таким образом, заметил бывший дипломат, нацеленность на сотрудничество с МВФ рискует похоронить все представления избирателей как о самом Владимире Зеленском, так и о партии "Слуга народа", одержавшей победу благодаря его поддержке. "Эти три буквы "МВФ" станут могилой вашего политического рейтинга и вашей политической силы, потому что ничего принципиально хорошего в восприятии простых людей, проголосовавших за Украину, МВФ в страну не принес", – цитирует "Российская газета" бывшего украинского дипломата.