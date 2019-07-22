Илья Яббаров и Алена Рапунцель повздорили прямо на лобном месте телестройки. Звезды шоу Дом-2 не могут и часа продержаться без скандала.

Илья Яббаров и Алена Рапунцель повздорили прямо на лобномместе телестройки. Звезды шоу "Дом-2" не могут и часа продержаться безскандала.В Сети появился анонс следующего выпуска реалити. В кадреАлена и Илья ссорятся на глазах у всех жителей проекта. Из-за обилия брани,которая льется из уст звезд шоу "Дом-2", сложно понять причину разлада.Между тем, обыватели уверены, что Яббаров и Рапунцельистерят и вопят понарошку, на камеру. Якобы реальных чувств между ними давно нет, аможет и не было никогда."Все играют 😂 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "А Савкина переигрывает", "Клоуны","Простите, что из себя показывает? Он тоже не подарок, но она это вообще,спектакль Погорелого театра😂", "Че топереигрывает она сильно", "Отрабатывает гонорар 😂", "Сколькоможно смотреть яббарова? пусть идет работает", – рассуждают поклонникишоу "Дом-2".Отметим, что не так давноИлья Яббаров сделал второе предложение Алене Рапунцель. Участникнаконец решил жениться на матери своего ребенка."Ален, я так непорядочносебя вел весь год. Как я мог такое счастье в свое время упустить? Я тебя люблю,ты мне нужна. Я даже маму твою полюбил. Я очень хочу, чтобы ты стала моейженой!" – обратился к Алена Илья.Рапунцельрасплылась в улыбке и ответила согласием. "Я тебя ждала! Очень-очень тебялюблю!" – бросилась в объятия к избраннику звезда телестройки.Добавим, что в июнепрошлого года Илья уже предлагал Алене стать его женой. Тогда участницаскандального проекта была на третьем месяце беременности. Тогда участникитак и не поженились, Яббаров увлекся другой девушкой.