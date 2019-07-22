Илья Яббаров и Алена Рапунцель повздорили прямо на лобном
месте телестройки. Звезды шоу Дом-2 не могут и часа продержаться без
скандала.
Илья Яббаров и Алена Рапунцель повздорили прямо на лобном
месте телестройки. Звезды шоу "Дом-2" не могут и часа продержаться без
скандала.
В Сети появился анонс следующего выпуска реалити. В кадре
Алена и Илья ссорятся на глазах у всех жителей проекта. Из-за обилия брани,
которая льется из уст звезд шоу "Дом-2", сложно понять причину разлада.
Между тем, обыватели уверены, что Яббаров и Рапунцель
истерят и вопят понарошку, на камеру. Якобы реальных чувств между ними давно нет, а
может и не было никогда.
"Все играют 😂 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "А Савкина переигрывает", "Клоуны",
"Простите, что из себя показывает? Он тоже не подарок, но она это вообще,
спектакль Погорелого театра😂", "Че то
переигрывает она сильно", "Отрабатывает гонорар 😂", "Сколько
можно смотреть яббарова? пусть идет работает", – рассуждают поклонники
шоу "Дом-2".
Отметим, что не так давно
Илья Яббаров сделал второе предложение Алене Рапунцель. Участник
наконец решил жениться на матери своего ребенка.
"Ален, я так непорядочно
себя вел весь год. Как я мог такое счастье в свое время упустить? Я тебя люблю,
ты мне нужна. Я даже маму твою полюбил. Я очень хочу, чтобы ты стала моей
женой!" – обратился к Алена Илья.
Рапунцель
расплылась в улыбке и ответила согласием. "Я тебя ждала! Очень-очень тебя
люблю!" – бросилась в объятия к избраннику звезда телестройки.
Добавим, что в июне
прошлого года Илья уже предлагал Алене стать его женой. Тогда участница
скандального проекта была на третьем месяце беременности. Тогда участники
так и не поженились, Яббаров увлекся другой девушкой.