Меган Маркл и принц Гарри – пара с огромным потенциалом.
Однако у них одна большая проблема: герцог и герцогиня Сассекские, с точки
зрения британцев, чересчур скрытны.
Меган Маркл и принц Гарри – пара с огромным потенциалом.
Однако у них одна большая проблема: герцог и герцогиня Сассекские, с точки
зрения британцев, чересчур скрытны.
Меган Маркл и принц Гарри популярны не только в
Великобритании, но и в США и многих других странах. Но у этой популярности есть
обратная сторона – пару не только хвалят, но и активно критикуют.
Герцог и герцогиня Сассекские сами подливают масла в огонь
своей скрытностью. Эта таинственность сильно раздражает британцев – Меган Маркл
и принцу Гарри постоянно напоминают, что их жизнь финансируется
налогоплательщиками. При этом пара стремится максимально отгородиться от
внимания общественности и не сумела выстроить отношения с прессой – взять, хотя
бы, историю с тайными крестинами.
"Это началось с рождения Арчи, потом повторилось с его
крестинами. Их решение сохранить все в тайне вызвало возмущение, ведь для этого
не было ни одной причины", – заявил королевский эксперт Ричард Фицвильямс.
и принц Гарри крестили сына Арчи за закрытыми
дверями в присутствии немногочисленных гостей. Позже герцогиня Сассекская
отметилась странным поведением на Уимблдонском теннисном турнире, за что ее
назвали в прессе "Принцессой Приватность".
Что касается герцога Сассекского, то, по словам эксперта,
его сложное отношение к прессе можно объяснить трагической гибелью его матери,
принцессы Дианы, которую до самой смерти преследовали папарацци. Несмотря на
это, и принц Гарри могут многое дать обществу и будут феноменально
успешными, как только пересмотрят свое отношение к СМИ, цитирует эксперта Daily
Express.