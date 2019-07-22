Меган Маркл и принц Гарри – пара с огромным потенциалом. Однако у них одна большая проблема: герцог и герцогиня Сассекские, с точки зрения британцев, чересчур скрытны.

Меган Маркл и принц Гарри – пара с огромным потенциалом.Однако у них одна большая проблема: герцог и герцогиня Сассекские, с точкизрения британцев, чересчур скрытны.Меган Маркл и принц Гарри популярны не только вВеликобритании, но и в США и многих других странах. Но у этой популярности естьобратная сторона – пару не только хвалят, но и активно критикуют.Герцог и герцогиня Сассекские сами подливают масла в огоньсвоей скрытностью. Эта таинственность сильно раздражает британцев – Меган Маркли принцу Гарри постоянно напоминают, что их жизнь финансируетсяналогоплательщиками. При этом пара стремится максимально отгородиться отвнимания общественности и не сумела выстроить отношения с прессой – взять, хотябы, историю с тайными крестинами."Это началось с рождения Арчи, потом повторилось с егокрестинами. Их решение сохранить все в тайне вызвало возмущение, ведь для этогоне было ни одной причины", – заявил королевский эксперт Ричард Фицвильямс.и принц Гарри крестили сына Арчи за закрытымидверями в присутствии немногочисленных гостей. Позже герцогиня Сассекскаяотметилась странным поведением на Уимблдонском теннисном турнире, за что ееназвали в прессе "Принцессой Приватность".Что касается герцога Сассекского, то, по словам эксперта,его сложное отношение к прессе можно объяснить трагической гибелью его матери,принцессы Дианы, которую до самой смерти преследовали папарацци. Несмотря наэто, и принц Гарри могут многое дать обществу и будут феноменальноуспешными, как только пересмотрят свое отношение к СМИ, цитирует эксперта DailyExpress.