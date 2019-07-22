Тайфун Данас в Приморье ослабел и перешел в циклон. Сейчас он находится над Хасанским районом и южным побережьем края и смещается к северу.

Тайфун "Данас" в Приморье ослабел и перешел в циклон. Сейчас он находится над Хасанским районом и южным побережьем края и смещается к северу.По данным МЧС, все системы жилищно-коммунального хозяйства работают в штатном режиме. Однако дожди все еще не прекращаются. В Зейском районе продолжает действовать режим ЧС. Там выпало наибольшее количество осадков и три населенных пункта из-за размытых дорог остались без автотранспортного сообщения. Оперативные службы в регионе работают в режиме повышенной готовности, передает телеканал "Россия 24".