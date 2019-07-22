Ксения Собчак рассердилась: Сергей Шнуров заявил, что в
рэп-баттле полугодовой давности за телеведущую писал стихи Константин Богомолов.
Шутка музыканта так возмутила светскую львицу, что ответила она преимущественно
в нецензурных выражениях. Лидер Ленинграда, впрочем, тоже в долгу не
остался.
Ксения Собчак рассердилась: Сергей Шнуров заявил, что в
рэп-баттле полугодовой давности за телеведущую писал стихи Константин Богомолов.
Шутка музыканта так возмутила светскую львицу, что ответила она преимущественно
в нецензурных выражениях. Лидер "Ленинграда", впрочем, тоже в долгу не
остался.
Ксению Собчак сильно задел тот факт, что Сергей Шнуров
усомнился в ее поэтическом таланте. Телеведущая гневно ответила на обвинения
музыканта. Тот на пресс-конференции заявил, что в их заочных рэп-баттлах лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг-режиссер.
"При всем моем к тебе уважении, Ты не выдержал поражения....
Писал Богомолов? Что за байда! Клянусь лабутенами и отчизной, Что Богомолов мне
никогда Стихов не слагал. Ну, ни разу в жизни!", – написала Ксения Собчак
в Instagram под
отрывком из интервью Шнурова (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Большую часть поэмы в прессе привести невозможно -
журналистка использует специфическую лексику. В цензурных выражениях Ксения
Собчак вспоминает лишь о своей подруге -
бывшей жене Сергея Шнурова Матильде. Она, как утверждает телезвезда,
была для музыканта "розеткой", от которой он получал энергию, а без
нее он ни на что не годен.
"Она укрывала, сродни плащу, Она от похмелья тебя
спасала, За Богомолова отомщу: А может, и песни – она писала?" – спросила . Она вызвала Шнурова на реальный баттл, обещая обеспечить
"свет и саунд".
Гневный пост не остался незамеченным. Сергей
Шнуров в ироничном ответе признал, что бывшая ведущая "Дома-2",
действительно, все делает сама, намекнув на измены бывшему мужу Виторгану. Любопытствующим
музыкант рекомендовал обратиться за деталями к самому Максиму.