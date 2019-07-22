Ксения Собчак рассердилась: Сергей Шнуров заявил, что в рэп-баттле полугодовой давности за телеведущую писал стихи Константин Богомолов. Шутка музыканта так возмутила светскую львицу, что ответила она преимущественно в нецензурных выражениях. Лидер Ленинграда, впрочем, тоже в долгу не остался.

Ксения Собчак рассердилась: Сергей Шнуров заявил, что врэп-баттле полугодовой давности за телеведущую писал стихи Константин Богомолов.Шутка музыканта так возмутила светскую львицу, что ответила она преимущественнов нецензурных выражениях. Лидер "Ленинграда", впрочем, тоже в долгу неостался.Ксению Собчак сильно задел тот факт, что Сергей Шнуровусомнился в ее поэтическом таланте. Телеведущая гневно ответила на обвинениямузыканта. Тот на пресс-конференции заявил, что в их заочных рэп-баттлах лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг-режиссер."При всем моем к тебе уважении, Ты не выдержал поражения....Писал Богомолов? Что за байда! Клянусь лабутенами и отчизной, Что Богомолов мненикогда Стихов не слагал. Ну, ни разу в жизни!", – написала Ксения Собчакв Instagram подотрывком из интервью Шнурова (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Большую часть поэмы в прессе привести невозможно -журналистка использует специфическую лексику. В цензурных выражениях КсенияСобчак вспоминает лишь о своей подруге -бывшей жене Сергея Шнурова Матильде. Она, как утверждает телезвезда,была для музыканта "розеткой", от которой он получал энергию, а безнее он ни на что не годен."Она укрывала, сродни плащу, Она от похмелья тебяспасала, За Богомолова отомщу: А может, и песни – она писала?" – спросила . Она вызвала Шнурова на реальный баттл, обещая обеспечить"свет и саунд".Гневный пост не остался незамеченным. СергейШнуров в ироничном ответе признал, что бывшая ведущая "Дома-2",действительно, все делает сама, намекнув на измены бывшему мужу Виторгану. Любопытствующиммузыкант рекомендовал обратиться за деталями к самому Максиму.