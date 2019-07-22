Валлийский защитник лондонского Челси Итан Ампаду на правах аренды до конца сезона-2019/2020 перешел в немецкий РБ Лейпциг. В составе быков 18-летний игрок обороны будет выступать под 26 номером.

Валлийский защитник лондонского "Челси" Итан Ампаду на правах аренды до конца сезона-2019/2020 перешел в немецкий "РБ Лейпциг". В составе "быков" 18-летний игрок обороны будет выступать под 26 номером.Подробности перехода не разглашаются. Авторитетный портал transfermarkt.de, оценивает стоимость футболиста в десять миллионов евро.