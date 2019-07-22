В семье певицы Анастасии разгорелся скандал. Москвичка Эдика Лялина собирается лишить брата вокалистки – телеведущего Глеба Протасенко – родительских прав. Несостоявшаяся невестка исполнительницы стала героем программы Прямой эфир телеканала Россия 1.

В семье певицы Анастасии разгорелся скандал. Москвичка ЭдикаЛялина собирается лишить брата вокалистки – телеведущего Глеба Протасенко –родительских прав. Несостоявшаяся невестка исполнительницы стала героем программы "Прямойэфир" телеканала "Россия 1".В студии шоумена Андрея Малахова выяснилось, что роман Эдики и Глеба начался с обмана: телеведущий несказал возлюбленной, что женат. Только через три месяца отношений она узнала остатусе возлюбленного. Когда Лялина забеременела Протасенко развелся, ноженится на ней на захотел."Как только я объявила папе ребенка, что у нас будетребенок, с того момента все начало трещать по швам. Первое, что он сказал: "Этоне мой ребенок. Я всем буду говорить, что он не от меня", – рассказала Лялинаприсутствующим в студии "Прямого эфира".Эдика уверена, что бывший возлюбленныйумышленно занизил собственные доходы, чтобы не платить ей достойные алименты. Глеб перечисляет на содержание их полуторагодовалого сына Луки всего 10тысяч рублей.Лялина рассказала присутствующим, что Протасенко владееттремя квартирами в центре Москвы, две из них сдает за большие деньги, однако нанаследника в экстренный момент не нашел и двух тысяч. "Я изначально матьодиночка, он не встретил из роддома. Он видел ребенка от силы раза три-четыре",– пожаловалась Эдика ведущему ток-шоу "Прямой эфир" Андрею Малахову.Москвичка собирается лишить телеведущего родительских прав, ведькогда мальчику исполнится 18 лет, отец может подать иск о содержании. Более того,Лялина требует он семьи Протасенко 30 миллионов компенсации за малыша.Певица Анастасия также посвилась на съемочной площадке.Артистка полностью на стороне брата."Эта женщина буквально преследовала моего брата, чтобы он ейсделал ребенка, потому что он красивый, здоровый носитель очень хороших генов.Он рассказал жене, что у него родился сын, он сразу признал сына. Эта женщинаврет, что она добивалась признания ребенка – это абсолютное вранье. Откуда онавяла, что у него три квартиры в Москве? Унего одна, однокомнатная", – сказала Анастасия В студи программы .Муж Певицы Анастасии – вокалист Юлиан – поддерживает Глеба.Артист принес на съемочную площадку снимки, на которых Эдика запечатлена вокружении полуголых мужчин. По словам Юлиана, эти фото компрометируют Лялину. Москвичкепришлось оправдываться. Оказывается, скандальные кадры, были сделаны во времясъемок программы о сексе, тогда Эдика работала корреспондентом.В конце ток-шоу Юлиан и Анастасия, немного поскандалив, смягчились,они обещали помочь Эдике материально. Лялина потребовала от артистов 30 тысячрублей ежемесячно.