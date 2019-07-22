Исполнительница поделилась пикантным фото на своей странице в Instagram. Певица Жасмин лишила снимком поклонников сна.

Исполнительница поделилась пикантным фото на своей странице в Instagram.Певица Жасмин лишила снимком поклонников сна.Артистка опубликовала перед сном черно-белое фото, судя по всему, из душа. Вкадре видны обнаженные плечи и прикрытая полотенцем грудь певицы Жасмин."Спокойной ночи, мои дорогие, завтра очередной повод начатьновую жизнь – с чистыми мыслями, спокойным сердцем и верой в свою внутреннююсилу. Все получится", – подписала свой пост звезда. Но фото произвело на ее подписчиковобратный эффект: оно их раззадорило.Поклонники артистки признались, что покой им после увиденного будет только сниться. "Бомба!","Боже, какая фотка", "Ну, и какой же теперь сон?", "Красотка!" "После такой фотки длякого-то точно не спокойной ночи. Бомба, секси", "Посмотрите в зеркало в своиглаза, в которых бесконечность... В Вас откликнется предыдущий опытчеловечества... И опять хватит сил на все и на всех... По-другому нельзя...", -прокомментировали кадр фолловеры .Отметим, что в последнеевремя стала все чаще удивлять поклонников смелыми снимками. Пользователи Сетине осуждают артистку за это, – напротив, большинству нравится, чтоисполнительница стала откровеннее.