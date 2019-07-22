Исполнительница поделилась пикантным фото на своей странице в Instagram.
Певица Жасмин лишила снимком поклонников сна.
Исполнительница поделилась пикантным фото на своей странице в Instagram.
Певица Жасмин лишила снимком поклонников сна.
Артистка опубликовала перед сном черно-белое фото, судя по всему, из душа. В
кадре видны обнаженные плечи и прикрытая полотенцем грудь певицы Жасмин.
"Спокойной ночи, мои дорогие, завтра очередной повод начать
новую жизнь – с чистыми мыслями, спокойным сердцем и верой в свою внутреннюю
силу. Все получится", – подписала свой пост звезда. Но фото произвело на ее подписчиков
обратный эффект: оно их раззадорило.
Поклонники артистки признались, что покой им после увиденного будет только сниться. "Бомба!",
"Боже, какая фотка", "Ну, и какой же теперь сон?", "Красотка!" "После такой фотки для
кого-то точно не спокойной ночи. Бомба, секси", "Посмотрите в зеркало в свои
глаза, в которых бесконечность... В Вас откликнется предыдущий опыт
человечества... И опять хватит сил на все и на всех... По-другому нельзя...", -
прокомментировали кадр фолловеры .
Отметим, что в последнее
время стала все чаще удивлять поклонников смелыми снимками. Пользователи Сети
не осуждают артистку за это, – напротив, большинству нравится, что
исполнительница стала откровеннее.