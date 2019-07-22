Яна Рудковская успокоила журналистов и многочисленных поклонников таланта 6-летнего Саши. У Гном Гномыча все в порядке со здоровьем, он уже тренируется.

Яна Рудковская успокоила журналистов и многочисленных поклонниковталанта 6-летнего Саши. У Гном Гномыча все в порядке со здоровьем, он ужетренируется.Яну Рудковскую удивило такое внимание общественности кнезначительному, по кк словам, происшествию. 6-летний Саша Плющенко на дняхполучил травму во время тренировки. Мальчика увезли в больницу на машине скоройпомощи. Позже сообщалось, что юный спортсмен рассек себе подбородок.Подбородок зашили, Саша через несколько часов уже бегал сосверстниками, несмотря на запреты врачей. Но поклонники все писали в соцсетях пожеланияздоровья и интересовались состоянием маленького фигуриста."Журналистам спасибо большое за переживание. С Сашейвсе в порядке, он уже тренируется. Он действительно упал… ему зашивалиподбородок в Морозовской больнице. Но, это не повод, чтобы бить такую тревогу!!Столько звонков, столько переживаний… очень приятно, что вы переживаете наСашу... ", – успокоила подписчиков.Напомним, что не все пользователи благожелательно отнеслись к в этой ситуации. Некоторые набросились на продюсера и даже требовали лишить ее материнства. Они считают, что мать виновата в том, что сын получил травму. Многие считают, что Рудковская и Плющенко силой тащат ребенка на каток и заставляют тренироваться до потери пульса. Именно этим, по мнению злопыхателей, объясняются удивительные для 6-летнего возраста результаты юного спортсмена.