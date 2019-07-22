Российская модель и блогер Анастасия Квитко активно ведет свои социальные сети. Так накануне девушка опубликовала очередной пост в Instagram.

Российская модель и блогер Анастасия Квитко активно ведет свои социальные сети. Так накануне девушка опубликовала очередной пост в Instagram.На снимке русская Кардашьян позирует, сидя на диване. На звезде черные кожаные лосины и боди того же цвета с очень глубоким декольте.Поклонники были ошарашены такой фотографией. Многие, особенно мужская половина фолловеров, начали осыпать инстадиву комплиментами. "Королева!", "Моя красивая принцесса", "Горячо!", "Ух, какая жаркая", "Каждый день любуюсь вами!", "Шикарная женщина!", "Какая грудь!", "Вот это да! Вы выглядите очень эффектно!", – не скрывали восторга обескураженные фанаты."Самая красивая женщина на Земле!", – признался восхищенный пользователь Сети.Отметим, мало кто верит, что это природные данные модели. Анастасию неоднократно обвиняли в том, что она прибегла к пластической хирургии.Сама модель подобные предположения категорически опровергает и утверждает, что такими формами обязана регулярному посещению спортивного зала и генетике. В одном интервью Квитко призналась, что единственная операция, которую ей делали – это удаление аппендицита.