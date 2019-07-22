Во время проведения трехдневного ралли на Мартинике с интервалом в несколько часов произошло два ДТП. В первом случае автомобиль вылетел с трассы и снес шестерых — госпитализация потребовалась 33-летней женщине с травмой бедра. Во второй аварии был сбит 19-летний.

Во время проведения гонок Martinique Rallye Tour, проводимых на острове Мартиника, с интервалом в несколько часов произошло два ДТП.В первом случае автомобиль вылетел с трассы и снес шестерых — госпитализация потребовалась 33-летней женщине с травмой бедра.Во второй аварии пострадал 19-летний юноша, его доставили в больницу с травмой ноги.Организаторы приняли решение досрочно завершить состязания, чтобы избежать других вероятных инцидентов. Победителями стала французская команда на модернезированном Citroen C3.