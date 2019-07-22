В соревнованиях приняли участие 136 сотрудников из 18 сборных команд.

17 и 18 июля 2019 года в Пейнтбольном клубе «Пейтленд» и в Комплексе военно-тактических игр ДОСААФ состоялся Третий турнир среди силовых структур и служб безопасности России по спортивному пейнтболу.В соревнованиях приняли участие 136 сотрудников из 18 сборных команд.В общекомандном зачете места распределились следующим образом:1 место – ФСО России;2 место – ОДОН им. Э. Дзержинского;3 место – ГУ МВД России по г. Москве.В составе сборной команды ГУ МВД России по г. Москве выступали: Параносенков П.М (УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве); Беликов А.С (УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве); Пантелеев Л.Б (УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве); Черепанов С.В (УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве); Булатов Р.М (УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве); Розин А.Э (УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве).3 отдел УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве