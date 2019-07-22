Опасностью данной меры может стать рост плохих кредитов и просроченная ипотечная задолженность потребителей.

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления россиянам однократной субсидии на выплату первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотеке. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.Предполагается, что подобная компенсация будет предоставляться однократно. Предложения по данному вопросу кабмин должен подготовить до 1 сентября. Также президент поручил помочь малообеспеченным семьям жильем из публичной собственности. Предложения по этому вопросу должны быть представлены 10 октября.Редакция 33Live.RuНедвижимость выяснила у экспертов, как субсидия скажется на ипотечном спросе и есть ли риски использования такого инструмента.Сейчас уровень обеспеченности жильем в России относительно низкий: по итогам прошлого года он составил 25,8 кв м при мировых стандартах 30 кв м, говорит заместитель руководителя "Росбанк Дом" Алексей Просвирин. Еще более острой является проблема обеспеченности качественным современным жильем. Для большинства покупателей первого жилья основной возможностью покупки является ипотека. Однако, чтобы получить жилищный кредит, необходимо не только иметь возможность каждый ежемесячно оплачивать его, но еще располагать первоначальным взносом на уровне 20%.По данным ЦБ РФ, в перовом квартале 2019 года доля ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20% составила 41%. Это достаточно высокая доля, свидетельствующая о сложностях, связанных с формированием первоначального взноса у населения."Проблема накопления средств для внесения первоначального взноса особенно актуальна для молодых людей, так как уровень зарплаты у них относительно низкий, а сбережения незначительны. Поэтому для улучшения жилищных условий необходимо введение мер государственной поддержки", - считает Алексей Просвирин.Кроме того, на сегодняшний день существует макроэкономическая проблема снижения реальных располагаемых доходов населения, которые падают пятый год подряд. Так что накопить на первоначальный взнос большинству домашних хозяйств становится все труднее, продолжает гендиректор агентства недвижимости "Бон Тон" Наталия Кузнецова."Поэтому субсидирование первоначального взноса за счет бюджета должно носить очень избирательный характер и учитывать платёжеспособность клиентов, после глубокого кредитного мониторинга", - считает она.О том, как подобная субсидия может сказаться на спросе, пока говорить рано – так как неясны детали программы. По мнению заместитель руководителя "Росбанк Дом", рост спроса будет зависеть от размера субсидии, условий ее предоставления, требований к заемщикам.Для более подробной оценки этой инициативы нужно взвесить все условия, на которых получение субсидии будет возможно, соглашается Наталия Кузнецова."Субсидия на сумму ипотечных процентов с точки зрения банков более правильная мера. Риски банка остаются на прежнем уровне, но при этом и заемщик получает выгоду. Со стороны заемщика это большой плюс, так как данная мера приближает его к покупке собственного жилья", - поясняет она.Тем более, что у государства уже есть опыт субсидирования процентных ставок за счет бюджета. Президент по итогам послания к Федеральному собранию поручил правительству и Центробанку к январю 2020 году принять меры для снижения ипотечных ставок до 8% годовых. После снижения ключевой ставки до 7,5% крупные банки начали снижать свои ипотечные ставки. При дальнейшем снижении ипотечных ставок ипотечный портфель банков будет и так расти, говорит гендиректор агентства недвижимости "Бон Тон".Финансовый директор федеральной компании "Талан" Евгений Романенко считает, что экономический эффект от предложений по субсидированию первоначального взноса ипотеки может выразиться в росте рынка недвижимости минимум на 20%."Он будет обеспечен двумя факторами – часть аудитории сможет увеличить приобретаемые площади, а для другой части покупка недвижимости станет возможной в принципе. При этом мы оцениваем текущий годовой объем первоначальных взносов в 360 млрд. рублей", - отметил эксперт.Что касается рисков, то они тоже будут определяться настройкой параметров программы субсидирования и размера субсидии, говорят эксперты. По их мнению, субсидии следует предоставлять покупателям первого жилья, в котором заемщики планируют проживать, а не сдавать в аренду. Также должна проверяться кредитная история.Опасностью данной меры может стать рост "плохих" кредитов и просроченная ипотечная задолженность потребителей, считает Наталия Кузнецова. Другим моментом является, на какие проекты будут распространяться данные условия кредитования, которые реализуется по старым правилам или по эскроу-счетам. В последнем случае банкам будет проще регулировать этот процесс.Одна из ключевых задач, обозначенных в майских указах президента, к 2024 году добиться ежегодного улучшения жилищных условий не менее чем для 5 миллионов семей, и выйти на ежегодные объемы строительства в 120 миллионов квадратных метров. Ипотека должна к этому времени опуститься до 8%. На выполнение этих целей планируется потратить около триллиона рублей, 90% из которых будут выделены из федерального бюджета.