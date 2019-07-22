Кристина Асмус проигрывает состязание в шпагате Анастасии
Волочковой. Так что супругу актрисы Гарику Харламову уместнее шутить над ней, а
не над известной балериной, считает Май Абрикосов. Бывшей звезде Дома-2
не нравится оскорбительный юмор шоумена в отношении танцовщицы.
Кристина Асмус проигрывает состязание в шпагате Анастасии
Волочковой. Так что супругу актрисы Гарику Харламову уместнее шутить над ней, а
не над известной балериной, считает Май Абрикосов. Бывшей звезде "Дома-2"
не нравится оскорбительный юмор шоумена в отношении танцовщицы.
Если бы резидент Comedy Club в таком тоне высказался о своей
жене Кристине Асмус – как бы отнеслись к этому поклонники? – задается вопросом
Май Абрикосов. Экс-участника "Дома-2" возмутила запись прошлогоднего
выступления Гарика Харламова, где шоумен подтрунивает над Анастасией
Волочковой.
"На недельку до второго едет к морю Волочкова —
светануть своей пучиной, где тонули корабли...", – приводит Абрикосов
цитату из монолога Харламова. Звезда "Дома-2" признается, что ему
слушать это было неприятно: 40-летний мужчина, имеющий жену и дочь, так
отзывается о другой женщине.
"Давайте представим, что Гарик вместо Волочковой в этой
шутливой песенке спел о , ведь у нее тоже много пикантных фото, хоть до
растяжки Волочковой она еще и не доросла. Посмеемся? Юмор? Или сколько "смешных"
рифм можно придумать к фамилии . Еще вспомним, как нынешняя супруга увела
Харламова из семьи. Забавно?", – спрашивает Абрикосов.
Ранее в Сети распространились слухи, что неверна своему супругу – о чем знает и Гарик Харламов. Пользователи считают,
что актриса вполне может повторить судьбу Анастасии Волочковой, останется в
одиночестве. Супруге Харламова осталось сесть на шпагат и бросить дочь,
отмечают фанаты.