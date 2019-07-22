Кристина Асмус проигрывает состязание в шпагате Анастасии Волочковой. Так что супругу актрисы Гарику Харламову уместнее шутить над ней, а не над известной балериной, считает Май Абрикосов. Бывшей звезде Дома-2 не нравится оскорбительный юмор шоумена в отношении танцовщицы.

Кристина Асмус проигрывает состязание в шпагате АнастасииВолочковой. Так что супругу актрисы Гарику Харламову уместнее шутить над ней, ане над известной балериной, считает Май Абрикосов. Бывшей звезде "Дома-2"не нравится оскорбительный юмор шоумена в отношении танцовщицы.Если бы резидент Comedy Club в таком тоне высказался о своейжене Кристине Асмус – как бы отнеслись к этому поклонники? – задается вопросомМай Абрикосов. Экс-участника "Дома-2" возмутила запись прошлогоднеговыступления Гарика Харламова, где шоумен подтрунивает над АнастасиейВолочковой."На недельку до второго едет к морю Волочкова —светануть своей пучиной, где тонули корабли...", – приводит Абрикосовцитату из монолога Харламова. Звезда "Дома-2" признается, что емуслушать это было неприятно: 40-летний мужчина, имеющий жену и дочь, такотзывается о другой женщине."Давайте представим, что Гарик вместо Волочковой в этойшутливой песенке спел о , ведь у нее тоже много пикантных фото, хоть дорастяжки Волочковой она еще и не доросла. Посмеемся? Юмор? Или сколько "смешных"рифм можно придумать к фамилии . Еще вспомним, как нынешняя супруга увелаХарламова из семьи. Забавно?", – спрашивает Абрикосов.Ранее в Сети распространились слухи, что неверна своему супругу – о чем знает и Гарик Харламов. Пользователи считают,что актриса вполне может повторить судьбу Анастасии Волочковой, останется водиночестве. Супруге Харламова осталось сесть на шпагат и бросить дочь,отмечают фанаты.