Знаменитость сделала важное заявление на своей странице в Instagram. Ксения Собчак
ответила тем, кто критикует ее за участие в шоу Дом-2.
Знаменитость сделала важное заявление на своей странице в Instagram. Ксения Собчак
ответила тем, кто критикует ее за участие в шоу "Дом-2".
Поводом
для нападок хейтеров на телеведущую стала ее публикация. В одном из предыдущих
постов Ксения Собчак задалась вопросом, почему именно в России
настолько не важна ничья репутация, в частности – журналистов.
Злопыхатели воспользовались моментом,
чтобы покритиковать звезду. Они указали Ксении Собчак на участие в реалити-шоу "Дом-2".
В ответ на это она сделала признание. Ведущая призналась, что является
неординарной личностью, которая отказывается сковывать себя какими-либо рамками
и форматами.
"Друзья! Хочу признаться в важном. Прежде всего я не
ведущая развлекательных шоу. Не мать. Не политик. Не журналист. Я хулиганка. И
это основное, что меня определяет", – заявила Ксения Собчак. "Поэтому уже
прекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим "Домом-2", – добавила
звезда.
При этом она рассказала о своих пламенных чувствах. "Я люблю Степана
Меньщикова, Ксению Бородину и Ольгу Бузову "также
сильно и страстно, как люблю Джеймса Джойса, Райнера Вернера Фассбиндера и
Лиона Фейхтвангера".
Материал дополняется