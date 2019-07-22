Знаменитость сделала важное заявление на своей странице в Instagram. Ксения Собчак ответила тем, кто критикует ее за участие в шоу Дом-2.

Знаменитость сделала важное заявление на своей странице в Instagram. Ксения Собчакответила тем, кто критикует ее за участие в шоу "Дом-2".Поводомдля нападок хейтеров на телеведущую стала ее публикация. В одном из предыдущихпостов Ксения Собчак задалась вопросом, почему именно в Россиинастолько не важна ничья репутация, в частности – журналистов.Злопыхатели воспользовались моментом,чтобы покритиковать звезду. Они указали Ксении Собчак на участие в реалити-шоу "Дом-2".В ответ на это она сделала признание. Ведущая призналась, что являетсянеординарной личностью, которая отказывается сковывать себя какими-либо рамкамии форматами."Друзья! Хочу признаться в важном. Прежде всего я неведущая развлекательных шоу. Не мать. Не политик. Не журналист. Я хулиганка. Иэто основное, что меня определяет", – заявила Ксения Собчак. "Поэтому ужепрекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим "Домом-2", – добавилазвезда.При этом она рассказала о своих пламенных чувствах. "Я люблю СтепанаМеньщикова, Ксению Бородину и Ольгу Бузову "такжесильно и страстно, как люблю Джеймса Джойса, Райнера Вернера Фассбиндера иЛиона Фейхтвангера".Материал дополняется