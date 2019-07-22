Злоумышленник заправил на автозаправочной станции машину и, не оплатив топливо, уехал...

Сотрудники ОВ ППСП ОМВД России по Дмитровскому району г. Москвы задержали 23-летнего жителя столицы, подозреваемого в совершении грабежа.В территориальный отдел полиции обратился сотрудник автомобильной заправочной станции, расположенной на Дмитровском шоссе. Заявитель сообщил, что неизвестный заправил собственную машину и, не оплатив, уехал.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Бескудниковском бульваре задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель столицы.Дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29