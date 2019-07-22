Представившись внуком, мужчина сообщил пожилой женщине, что у него возникли проблемы и для их решения необходима крупная сумма денег...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Головинскому району задержали 38-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в мошенничестве в отношении 89-летней пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 89-летняя пенсионерка. Заявительница сообщила, что ей на домашний номер телефона позвонил неизвестный. Представившись внуком, он сообщил, что у него возникли проблемы и для их решения необходима крупная сумма денег, которые нужно передать через друга. После этого потерпевшая впустила в квартиру незнакомого мужчину, которому отдала конверт с денежными средствами в размере 400 тысяч рублей и банковской картой с пин-кодом. Общий материальный ущерб составил около 800 тысяч рублей. Однако позднее женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в 3-м квартале Капотни задержали подозреваемого.Следствием ОМВД России по Головинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящий момент полицейские проводят мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29