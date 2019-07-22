В ходе рейда выявлены правонарушения, связанные с управлением транспортом без водительского удостоверения, в нетрезвом состоянии и без пассивных средств защиты.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции продолжают проводить мероприятия, направленные на снижение дорожно-транспортного травматизма. Накануне полицейские УГИБДД УМВД России по Владимирской области провели комплексный рейд в Судогодском районе, где в за шесть месяцев текущего года в результате шести ДТП один несовершеннолетний погиб и восемь получили травмы. К мероприятиям привлекли коллег из отдела ПДН ОМВД России по Судогодскому району.В ходе рейда стражи порядка напоминали местным жителям о важности соблюдения правил дорожного движения, внимательном отношении к использованию специальных детских автомобильных устройств и применения средств пассивной защиты.С юными пешеходами и велосипедистами сотрудники УГИБДД и ПДН проводили разъяснительные беседы, вручали световозвращающие элементы и листовки.Стоит сказать, что не все судогодцы соблюдают дорожную культуру.Так жительница села Мошок была привлечена к административной ответственности за игнорирование ПДД, требующих обеспечить безопасность юных пассажиров при перевозке в автомобиле.Не ушли от ответственности водитель мотоцикла, управлявший транспортом в нетрезвом состоянии, трое местных жителей, управлявших мототранспортом без шлемов и восемь автолюбителей, не использовавших ремни безопасности.В деревне Новая полицейские составили административный материал в отношении 15-летнего мотоциклиста, а в поселке имени Воровского установлены факты управления мототранспортом без водительского удостоверения и без шлема.Всего в рамках рейдовых мероприятий было проверено более 70 транспортных средств и выявлено 19 административных правонарушений.Аналогичные мероприятия в ближайшее время будут проведены на территории других районов области.