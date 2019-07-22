При личном досмотре у пассажирки транспортного средства было обнаружено и изъято два свертка с веществом светлого цвета...

Сотрудники 2 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали 53-летнюю приезжую из ближнего зарубежья, подозреваемую в хранении наркотического средства – метадона.В результате проверочных мероприятий на 55 км МКАД сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль БМВ, в котором находились водитель и двое пассажиров.При проверке документов инспектор обратил внимание, что пассажирка транспортного средства сильно нервничала, на вопросы отвечала неохотно.При личном досмотре у нее было обнаружено и изъято два свертка с веществом светлого цвета.Согласно результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – метадоном, общей массой около 350 граммов.По данному факту следствием ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81