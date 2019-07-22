Стали известны данные о продажах клубами Российской премьер-лиги абонементов на нынешний сезон. Лидерами здесь являются сразу две команды – московский Спартак и санкт-петербургский Зенит. На данный момент у них продано около 15 тысяч абонементов.

Стали известны данные о продажах клубами Российской премьер-лиги абонементов на нынешний сезон. Лидерами здесь являются сразу две команды – московский "Спартак" и санкт-петербургский "Зенит". На данный момент у них продано около 15 тысяч абонементов.Третье место занимает футбольный клуб "Краснодар", сообщает портал sport-connect.ru. "Быки" продали 12,5 тысячи абонементов.В аутсайдерах оказались грозненский "Ахмат" и "Тамбов". Оба клуба не смогли реализовать ни одного абонемента. У новичка премьер-лиги возникли проблемы с домашним стадионом, поэтому сезон тамбовская команда начнет в Саранске. Что касается чеченского клуба, то в Грозном предпочитают приобретать разовые билеты вместо абонементов.