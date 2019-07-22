В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы. Соперником московского Спартака стал клуб из Швейцарии Тун.

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы. Соперником московского "Спартака" стал клуб из Швейцарии "Тун".Первая встреча между ними запланирована на 8 августа. Красно-белые проведут ее в гостях. Домашняя игра состоится 15 августа.Ранее стало известно, что "Краснодар" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет против "Порту".