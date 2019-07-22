Владимир Машков и Александр Лазарев – люди творческие и
горячие. Конфликт, возникший из-за разных взглядов на игру в одном из
спектаклей, актеры решили в кулачном поединке, рассказал герой программы Судьба
человека.
Владимир Машков и Александр Лазарев – люди творческие и
горячие. Конфликт, возникший из-за разных взглядов на игру в одном из
спектаклей, актеры решили в кулачном поединке, рассказал герой программы "Судьба
человека".
Владимир Машков учился в школе-студии МХАТ. Между студентами
часто возникали серьезные конфликты, дело доходило до драк. Герой программы
Дмитрия Корчевникова Сергей Векслер ничего предосудительного в этом не видит.
"У творческих людей возникают конфликты и трения по
самым разным поводам. Машков и Лазарев тогда действительно серьезно повздорили.
Я уже, конечно, не помню все подробности, но конфликт завершился печально
прежде всего для Машкова – его отчислили", – рассказал Векслер. Актер
добавил, что все же удалось восстановиться и доучиться.
По словам Сергея Векслера, в то время многие были очень
несдержанными. Актер признался, что и сам как-то бросил табуретку в
однокурсника. Однако, по его мнению, ничего странного в этом нет – обычные творческие
конфликты.
Упомянутый Векслером конфликт начался с того, что не понравилась игра Александра Лазарева-младшего в одной из
студенческих постановок. Не привыкший скрывать свое мнение артист заявил, что
Сашу, видимо, взяли в школу-студию по блату, ради знаменитого отца. Александр
Лазарев в ответ назвал Машкова выскочкой-провинциалом – и получил по лицу.
Владимира исключили из школы-студии МХАТ на год – с испытательным сроком, пишет
teleprogramma.pro.