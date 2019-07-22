Владимир Машков и Александр Лазарев – люди творческие и горячие. Конфликт, возникший из-за разных взглядов на игру в одном из спектаклей, актеры решили в кулачном поединке, рассказал герой программы Судьба человека.

Владимир Машков и Александр Лазарев – люди творческие игорячие. Конфликт, возникший из-за разных взглядов на игру в одном изспектаклей, актеры решили в кулачном поединке, рассказал герой программы "Судьбачеловека".Владимир Машков учился в школе-студии МХАТ. Между студентамичасто возникали серьезные конфликты, дело доходило до драк. Герой программыДмитрия Корчевникова Сергей Векслер ничего предосудительного в этом не видит."У творческих людей возникают конфликты и трения посамым разным поводам. Машков и Лазарев тогда действительно серьезно повздорили.Я уже, конечно, не помню все подробности, но конфликт завершился печальнопрежде всего для Машкова – его отчислили", – рассказал Векслер. Актердобавил, что все же удалось восстановиться и доучиться.По словам Сергея Векслера, в то время многие были оченьнесдержанными. Актер признался, что и сам как-то бросил табуретку воднокурсника. Однако, по его мнению, ничего странного в этом нет – обычные творческиеконфликты.Упомянутый Векслером конфликт начался с того, что не понравилась игра Александра Лазарева-младшего в одной изстуденческих постановок. Не привыкший скрывать свое мнение артист заявил, чтоСашу, видимо, взяли в школу-студию по блату, ради знаменитого отца. АлександрЛазарев в ответ назвал Машкова выскочкой-провинциалом – и получил по лицу.Владимира исключили из школы-студии МХАТ на год – с испытательным сроком, пишетteleprogramma.pro.