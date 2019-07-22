Певица Глюкоза перестала носить обручальное кольцо.
Поклонники артистки заметили это на последних фотографиях артистки. Пользователи
пришли к выводу, что разговоры о семейном кризисе подтверждаются.
Певица Глюкоза перестала носить обручальное кольцо.
Поклонники артистки заметили это на последних фотографиях артистки. Пользователи
пришли к выводу, что разговоры о семейном кризисе подтверждаются.
Певицу Глюкозу в последний раз видели с обручальным кольцом
в мае – украшение блестело на пальце артистки, когда она отдыхала с мужем и друзьями в Испании. Однако уже больше
месяца в Instagram исполнительницы – грустные посты, и кольца на руке не видно.
Поклонники уже делились своими переживаниями – кое-кто даже
заподозрил, что певица Глюкоза попала в секту. Поговаривают, что на психическом
состоянии артистки не лучшим образом сказалась интрижка ее супруга -
предпринимателя Александра Чистякова.
По некоторым данным, 13 лет совместной жизни с певицей
Глюкозой слегка утомили бизнесмена. И теперь он нашел себе любовницу – как
говорят, эффектную брюнетку, напоминающую сотрудниц эскорта. Парочку заметили в
одном из ресторанов на Новой Риге, напоминает "Экспресс-газета".
Слухи, судя по всему, дошли и до артистки. Посты, которые
появились после этого в микроблоге , резко отличаются от всего,
что она писала ранее. И откровенных фотографий, за которые поклонники даже
порой ругали Наталью, на странице больше не публикуются.
Кроме того, в подписи к одному из снимков
сообщает, что красота кроется не в косметике или стремлении кому-то подражать.
Женщина, внутренний и внешний мир которой излучает счастье, уже прекрасна. И
счастье – не в деньгах.