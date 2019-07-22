Певица Глюкоза перестала носить обручальное кольцо. Поклонники артистки заметили это на последних фотографиях артистки. Пользователи пришли к выводу, что разговоры о семейном кризисе подтверждаются.

Певица Глюкоза перестала носить обручальное кольцо.Поклонники артистки заметили это на последних фотографиях артистки. Пользователипришли к выводу, что разговоры о семейном кризисе подтверждаются.Певицу Глюкозу в последний раз видели с обручальным кольцомв мае – украшение блестело на пальце артистки, когда она отдыхала с мужем и друзьями в Испании. Однако уже большемесяца в Instagram исполнительницы – грустные посты, и кольца на руке не видно.Поклонники уже делились своими переживаниями – кое-кто дажезаподозрил, что певица Глюкоза попала в секту. Поговаривают, что на психическомсостоянии артистки не лучшим образом сказалась интрижка ее супруга -предпринимателя Александра Чистякова.По некоторым данным, 13 лет совместной жизни с певицейГлюкозой слегка утомили бизнесмена. И теперь он нашел себе любовницу – какговорят, эффектную брюнетку, напоминающую сотрудниц эскорта. Парочку заметили водном из ресторанов на Новой Риге, напоминает "Экспресс-газета".Слухи, судя по всему, дошли и до артистки. Посты, которыепоявились после этого в микроблоге , резко отличаются от всего,что она писала ранее. И откровенных фотографий, за которые поклонники дажепорой ругали Наталью, на странице больше не публикуются.Кроме того, в подписи к одному из снимковсообщает, что красота кроется не в косметике или стремлении кому-то подражать.Женщина, внутренний и внешний мир которой излучает счастье, уже прекрасна. Исчастье – не в деньгах.