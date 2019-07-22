Светлана Бондарчук опубликовала на своей личной странице в Instagram-аккаунте. Ничего не предвещало перемен, но звезда внезапно кардинально сменила амплуа.

Светлана Бондарчук опубликовала на своей личной странице в Instagram-аккаунте. Ничего не предвещало перемен, но звезда внезапно кардинально сменила амплуа.На снимке телеведущая позирует вместе с российским режиссером театра и кино Кириллом Серебренниковым и государственным деятелем Сергеем Капковым. На Светлане платье цвета фуксии, которое отлично гармонирует с ярко-розовым макияжем. "Там , где люди любят других людей", – подписала пост знаменитость.А перемены, собственно говоря, коснулись непосредственно прически модели. Бондарчук отстригла себе челку.Фолловеры были немало удивлены таким изменениям. Многие не оценили смелое решение экс-супруги популярного кинорежиссера. "Зачем?", "Челка вообще не идет, убрать немедленно. Стала как все!", "Из-за челки нос огромный стал. Не идет", "На Зверева похожа", – критиковали злопыхатели."У вас прекрасные черты лица! Зачем эта ужасная челка?!", – негодовала фолловер.Некоторые все-таки поддержали Светлану, сказав ей пару добрых слов. "Челка явно молодит!","Такая классная!", "Блин, с челкой просто огниво!","Как она вам идет! Сказка!","Класс с челкой! Света, ты крутая!", – отмечали восторженные пользователи Сети.