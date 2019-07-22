Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа. Сыну герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон исполнилось шесть лет.

Кенсингтонскийдворец разместил новые фотографии принца Джорджа. Сыну герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон исполнилось шесть лет.Снимки были сделаны Кейт Миддлтон в саду Кенсингтонского дворца. "Герцоги герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фотографиями принца Джорджа", —говорится в посте дворца в Instagram.Пользователи соцсети принялись активно обсуждать трогательныекадры королевского наследника. Рассмотрев внимательно все три снимка принца Джорджа,фанаты сошлись во мнении, что они необыкновенно милые и трогательные. Кроме того,многие отметили, что за последний год мальчик очень повзрослел.При этом фолловеры спорят о том, на кого же становится большепохож сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Во всяком случае, улыбка у него, помнению поклонников монаршей семьи, мамина. А фото Джордж широко улыбается,демонстрируя отсутствие одного нижнего переднего зуба.Ранее стало известно, где сейчас находятсяс принцем Уильямом и детьми. Как писали "Дни.ру", королевскоесемейство отправилось на Карибские острова, чтобы там отметить день рождениястаршего сына Джорджа.Отметим, наследник и Уильяма учится в школе Томаса в Баттерси,изучая базовые науки. Кроме того, Джордж занимался фехтованием, балетом,садоводством и гончарным делом.