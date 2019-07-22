Кенсингтонский
дворец разместил новые фотографии принца Джорджа. Сыну герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон исполнилось шесть лет.
Кенсингтонский
дворец разместил новые фотографии принца Джорджа. Сыну герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон исполнилось шесть лет.
Снимки были сделаны Кейт Миддлтон в саду Кенсингтонского дворца. "Герцог
и герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фотографиями принца Джорджа", —
говорится в посте дворца в Instagram.
Пользователи соцсети принялись активно обсуждать трогательные
кадры королевского наследника. Рассмотрев внимательно все три снимка принца Джорджа,
фанаты сошлись во мнении, что они необыкновенно милые и трогательные. Кроме того,
многие отметили, что за последний год мальчик очень повзрослел.
При этом фолловеры спорят о том, на кого же становится больше
похож сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Во всяком случае, улыбка у него, по
мнению поклонников монаршей семьи, мамина. А фото Джордж широко улыбается,
демонстрируя отсутствие одного нижнего переднего зуба.
Ранее стало известно, где сейчас находятся
с принцем Уильямом и детьми. Как писали "Дни.ру", королевское
семейство отправилось на Карибские острова, чтобы там отметить день рождения
старшего сына Джорджа.
Отметим, наследник и Уильяма учится в школе Томаса в Баттерси,
изучая базовые науки. Кроме того, Джордж занимался фехтованием, балетом,
садоводством и гончарным делом.