29-летняя телеведущая поделилась в Instagram фото с сыном. Регина Тодоренко восхитила своим постом поклонников.
29-летняя телеведущая поделилась в Instagram фото с сыном. Регина Тодоренко восхитила своим постом поклонников.
На
снимке изображены руки телеведущей и малыша. Судя по кадру, семимесячный Миша
уже активно ползает и изучает мир. "Безусловная любовь! Как мы раньше жили без
тебя?" – подписала снимок Регина Тодоренко в Instagram.
Телеведущая обратилась к подписчикам с укором. Ее
расстроили некоторые комментарии. "Частенько видела под своими
постами: "О, Боже! Регина так зациклена на себе, что даже фото ребенка не
выставляет. Сразу видно, что времени с ним вообще не проводит". Неужели сейчас
внимание к сыну проявляется в количестве выставленных о нем постов в Instagram?!"
– возмутилась она.
При этом Регина Тодоренко отметила, что мир потихоньку
сходит с ума и "на социум давят новоиспеченные девайсы, которые вызывают
зависимость от лайков, а также заниженную самооценку". Поклонники были
растроганы милым фото. Многие согласились с высказыванием Регины Тодоренко и пожелали ей и отцу малыша, певцу
Владу Топалову, больше времени уделять семье и друг другу.
Наследник и Влада Топалова появился
на свет в декабре прошлого года, но ведущая за все это время так и не показала
лицо ребенка. На всех фото в соцсетях сын звездной пары снят спиной к камере.
Как писали "Дни.ру", несмотря на декретный отпуск, продолжает активно работать. Ее шоу "Пятница с Региной" на
YouTube-канале пока на каникулах, но ведущая уже готовит новые выпуски для
осеннего сезона.