29-летняя телеведущая поделилась в Instagram фото с сыном. Регина Тодоренко восхитила своим постом поклонников.

29-летняя телеведущая поделилась в Instagram фото с сыном. Регина Тодоренко восхитила своим постом поклонников.Наснимке изображены руки телеведущей и малыша. Судя по кадру, семимесячный Мишауже активно ползает и изучает мир. "Безусловная любовь! Как мы раньше жили безтебя?" – подписала снимок Регина Тодоренко в Instagram.Телеведущая обратилась к подписчикам с укором. Еерасстроили некоторые комментарии. "Частенько видела под своимипостами: "О, Боже! Регина так зациклена на себе, что даже фото ребенка невыставляет. Сразу видно, что времени с ним вообще не проводит". Неужели сейчасвнимание к сыну проявляется в количестве выставленных о нем постов в Instagram?!"– возмутилась она.При этом Регина Тодоренко отметила, что мир потихонькусходит с ума и "на социум давят новоиспеченные девайсы, которые вызываютзависимость от лайков, а также заниженную самооценку". Поклонники былирастроганы милым фото. Многие согласились с высказыванием Регины Тодоренко и пожелали ей и отцу малыша, певцуВладу Топалову, больше времени уделять семье и друг другу.Наследник и Влада Топалова появилсяна свет в декабре прошлого года, но ведущая за все это время так и не показалалицо ребенка. На всех фото в соцсетях сын звездной пары снят спиной к камере.Как писали "Дни.ру", несмотря на декретный отпуск, продолжает активно работать. Ее шоу "Пятница с Региной" наYouTube-канале пока на каникулах, но ведущая уже готовит новые выпуски дляосеннего сезона.