Певица выступила 21 июня на VK Fest в
Санкт-Петербурге. Елена Темникова вышла
на сцену с высокой температурой.
Певица выступила 21 июня на VK Fest в
Санкт-Петербурге. Елена Темникова вышла
на сцену с высокой температурой.
Еще до концерта на своей странице в Instagram артистка извинилась перед поклонниками за простуду и хриплый голос, а
также попросила поддержки у подписчиков. Елена Темникова заявила, что не будет
петь под фонограмму. По словам звезды, она не приемлет такого "выхода из
ситуации", поэтому попросила подпевать ей изо всех сил.
"Если вдруг я закашляю не в тему, то мне бы хотелось, чтоб вы подхватили
голосом и спели вместе со мной", – обратилась к фолловерам исполнительница. Кроме
того, Елена Темникова также показала в видео, как пытается распеться по
пути на концерт.
Несмотря на то, что знаменитость тяжело
заболела, подхватив сильный вирус, она все же не подвела поклонников. Звезда
вышла на сцену, жертвуя собственным здоровьем. Во время выступления Елена
Темникова старалась выложиться по максимуму, что было оценено зрителями. Отметим, это не первый случай,
когда певица выходит на сцену с температурой и кашлем.
Как писали
"Дни.ру", ранее попала в скандал из-за своего рассказа
о том, что у Максима Фадеева и Ольги Серябкиной был роман, который продюсер и певица
старались скрыть от других. По словам певицы, от этого окружающим становилось
не по себе.
Пользователи Сети
разделились на два лагеря. Одни осудили Максима Фадеева и певицу, другие же
сошлись во мнении, что не стоило копаться в чужом грязном белье
и выносить такие подробности на публику.