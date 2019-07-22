Певица выступила 21 июня на VK Fest в Санкт-Петербурге. Елена Темникова вышла на сцену с высокой температурой.

Певица выступила 21 июня на VK Fest вСанкт-Петербурге. Елена Темникова вышлана сцену с высокой температурой.Еще до концерта на своей странице в Instagram артистка извинилась перед поклонниками за простуду и хриплый голос, атакже попросила поддержки у подписчиков. Елена Темникова заявила, что не будетпеть под фонограмму. По словам звезды, она не приемлет такого "выхода изситуации", поэтому попросила подпевать ей изо всех сил."Если вдруг я закашляю не в тему, то мне бы хотелось, чтоб вы подхватилиголосом и спели вместе со мной", – обратилась к фолловерам исполнительница. Крометого, Елена Темникова также показала в видео, как пытается распеться попути на концерт.Несмотря на то, что знаменитость тяжелозаболела, подхватив сильный вирус, она все же не подвела поклонников. Звездавышла на сцену, жертвуя собственным здоровьем. Во время выступления ЕленаТемникова старалась выложиться по максимуму, что было оценено зрителями. Отметим, это не первый случай,когда певица выходит на сцену с температурой и кашлем.Как писали"Дни.ру", ранее попала в скандал из-за своего рассказао том, что у Максима Фадеева и Ольги Серябкиной был роман, который продюсер и певицастарались скрыть от других. По словам певицы, от этого окружающим становилосьне по себе.Пользователи Сетиразделились на два лагеря. Одни осудили Максима Фадеева и певицу, другие жесошлись во мнении, что не стоило копаться в чужом грязном бельеи выносить такие подробности на публику.