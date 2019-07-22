В 59 лет скончался российский киноактер Денис Кмит, особую известность которому принесли такие фильмы как Спортлото-82 и Цыган. О смерти артиста на своей странице в Facebook рассказал продюсер Вячеслав Шмыров.

В 59 лет скончался российский киноактер Денис Кмит, особую известность которому принесли такие фильмы как "Спортлото-82" и "Цыган".О смерти артиста на своей странице в Facebook рассказал продюсер Вячеслав Шмыров. Он написал, что Денис Кмит более тридцати лет после травмы позвоночника был прикован к инвалидному креслу. Также Шмыров упомянул недавнюю кончину мамы российского актера — фотографа, заслуженного деятеля искусств Галины Кмит.Денис Кмит дебютировал в кино, когда ему было около шести лет. Он сыграл цыганенка в фильме Евгения Матвеева "Цыган". В 1982 году на экраны вышла кинокартина "Спортлото-82", где Кмит исполнил роль Павла, жениха девушки Тани, которая едет к нему на отдых. Спустя некоторое время после этого фильма актер пошел на службу в армию, где получил травму позвоночника. Позднее Кмит сыграл в кинокартине "Ка-ка-ду" и сериале "Поворот ключа".