Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северный устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Якушевской Алины Валентиновны...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северный устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Якушевской Алины Валентиновны, 2004 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 9 июля 2019 года.Приметы: славянская внешность, возраст 14-15 лет, рост 154 см., волосы темные ниже плеч, глаза карие, худощавого телосложения.Одета: олимпийка с капюшоном зеленого цвета, серая водолазка, белые кроссовки, серо-зеленые джинсы, при ней был черный рюкзак.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 767-62-00; 8 (499) 767-62-09 или в службу «102» (c мобильного – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29