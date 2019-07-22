В соревнованиях приняли участие 50 сотрудников из 6 сборных команд местных организаций МГО ВФСО «Динамо»...

На территории учебного центра «Новский» в Балашихе прошли комплексные городские соревнования Московской городской организации «Динамо» по служебному двоеборью.В соревнованиях приняли участие 50 сотрудников из 6 сборных команд местных организаций МГО ВФСО «Динамо».В программу соревнований входили:- у мужчин в двух возрастных категориях (1 категория: до 40 лет, 2 категория: старше 40 лет) бег на дистанциях 3 км со стрельбой на 2-х огневых рубежах;- у женщин – бег на дистанциях 3 км со стрельбой на 2-х огневых рубежах.По итогам соревнований определились победители и призеры.В личном зачете среди женщин:1-е место – Скрипникова Екатерина (МО № 1 - ГУ МВД России по г. Москве);2-е место – Копылова Оксана (МО № 3 - УФСБ России по Москве и Московской области);3-е место – Жильцова Анастасия (МО № 3 - УФСБ России по Москве и Московской области).В личном зачете среди мужчин старше 40 лет:1-е место – Иванов Сергей (МО № 1 - ГУ МВД России по г. Москве);2-е место – Кутюгин Александр (МО № 3 - УФСБ России по Москве и Московской области);3-е место – Усачев Юрий (МО № 1 - ГУ МВД России по г. Москве).В личном зачете среди мужчин до 40 лет:1-е место – Малеев Руслан (МО № 1 - ГУ МВД России по г. Москве);2-е место – Шкляев Михаил (МО № 3 - УФСБ России по Москве и Московской области);3-е место – Малеев Роман (МО № 1 - ГУ МВД России по г. Москве).В общекомандном зачете:1-е место – команда МО № 1 (ГУ МВД России по г. Москве);2-е место – команда МО № 3 (УФСБ России по Москве и Московской области);3-е место – команда МО № 4 (Центральный округ войск национальной гвардии Российской Федерации).УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве