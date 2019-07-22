22.07.2019

2019-07-22 13:25:21

В Башкирии пьяный водитель сбил двух рабочих

В субботу, 20 июля, пьяный водитель сбил двух дорожных рабочих, после чего скрылся. Авария произошла в Миякинском районе Башкирии, передает .



Как удалось установить правоохранителям, автомобилист совершил наезд на двух мужчин, которые красили нерегулируемый пешеходный переход. В момент аварии водитель был сильно пьян. Обстоятельства ДТП устанавливаются.