В Гонконге регулярно проходят акции протеста. Жители наотрез отказываются мириться с новым законопроектом и всеми силами пытаются не допустить его принятия.

В Гонконге регулярно проходят акции протеста. Жители наотрез отказываются мириться с новым законопроектом и всеми силами пытаются не допустить его принятия.На пассажиров метро в Гонконге произошло внезапное нападение. Группа молодых людей в белых футболках и в масках атаковала мирных жителей. Кроме того, в качестве оружия они использовали палки и металлические пруты.Судя по всему, это было продолжением масштабной акции протеста.До этого беспорядки произошли на улице – митингующие стали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.В ходе нападения в подземке пострадали 45 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Нападавшие избили людей, потому что посчитали их демонстрантами, возвращающимися с акции: люди в вагоне и на станции метро были в одежде черного цвета – цвет протеста в Гонконге.Как сообщает , очередная акция протеста собрала, по данным организаторов, 430 тысяч человек. Участники выступают против поправок к закону об экстрадиции. "Смерть автономного статуса Гонконга" – так активисты характеризуют законопроект, который позволит выдавать по запросу китайских органов на материк лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР.