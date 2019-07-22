К участию в мероприятиях были привлечены члены общественного совета и народные дружинники.

В прошедшую пятницу на территории Гороховецкого района состоялся Единый день профилактики. Сотрудники полиции совместно с членами общественного совета и представителями народной дружины по обеспечению безопасности дорожного движения провели комплекс мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений. Особое внимание было уделено профилактическим мероприятиям среди пожилых граждан.Участковые уполномоченные ОУУПиДН Отд МВД России по Гороховецкому району совместно с общественниками проводили беседы с гражданами, напоминая о том, что стоит с осторожностью относиться к предложениям от незнакомцев о покупке каких-либо товаров или оказании услуг. После бесед местным жителям вручали листовки с информацией о самых популярных способах мошенничества и защиты от них.Во взаимодействии с дружинниками и общественниками Госавтоинспекторы и инспектор по делам несовершеннолетних Отд МВД России по Гороховецкому району посетили оздоровительные лагеря, организованные на базе одной из школ города и местного культурно-досугового центра.В ходе бесед школьникам напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и об ответственности, предусмотренной для несовершеннолетних в случае совершения тех или иных правонарушений. Ребята, в свою очередь, пригласили гостей на импровизированную выставку рисунков, на которых ребята отразили своё понимание здорового образа жизни.В рамках Единого дня профилактики полицейские и общественники также посетили граждан, состоящих на профилактических учетах.Мероприятия в подобном формате будут продолжены в будущем.