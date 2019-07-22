Ему удалось похитить у пожилых людей более 60 тысяч рублей

Ему удалось похитить у пожилых людей более 60 тысяч рублейЖителя Костромы обвиняют в хищении денег. Летом 2018 года мужчина обманул пятерых пенсионеров из Коврова, продав им светодиодные лампы по завышенным ценам. Обвиняемый представлялся работником вымышленной фирмы, рассказывая, что лампы имеют значительный срок службы, светят намного ярче обычных. Пожилые люди ему верили и покупали лампы.Ему удалось похитить у пенсионеров более 60 тысяч рублей.Уголовное дело будет рассмотрено Ковровским городским судом.