В Центре цирковых искусств Москвы во время выступления сорвалась с двухметровой высоты 29-летняя гимнастка Анна Андрюшкова. До приезда скорой было решено девушку не трогать, медики госпитализировали ее в городскую клиническую больницу имени Иноземцева.

В Центре цирковых искусств Москвы во время выступления сорвалась с двухметровой высоты 29-летняя гимнастка Анна Андрюшкова.До приезда скорой было решено девушку не трогать, медики госпитализировали ее в городскую клиническую больницу имени Иноземцева, сообщил телеканалу "360" источник в экстренных службах Москвы.Анне делают рентген, чтобы выяснить характер повреждений. Пока неизвестен даже предварительный диагноз.Судя по фотографиям в соцсетях, артистка выступает на обруче, подвешенном под потолком.