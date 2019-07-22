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<a href="https://33live.ru/novosti/22-07-2019-v-moskve-na-23-iyulya-naznachen-test-sistemy-elektronnogo-golosovaniya.html" target="_blank">В Москве на 23 июля назначен тест системы электронного голосования</a> - Все готово к тесту системы электронного голосования, назначенному на 23 июля в Москве. Прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования завершится 22 июля в 20:00. Осенью она будет использоваться на выборах в Московскую городскую думу.