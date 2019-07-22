С 19 августа в багаже и ручной клади пассажиры смогут ввезти в Россию не более 5 килограммов овощей и фруктов, а также до трех букетов цветов, не имея фитосанитарных сертификатов.

С 19 августа в багаже и ручной клади пассажиры смогут ввезти в Россию не более 5 килограммов овощей и фруктов, а также до трех букетов цветов, не имея фитосанитарных сертификатов.Как уточняется, ограничения устанавливаются для физических лиц на ввоз подкарантинной продукции. Чтобы провезти более крупные партии, будут необходимы сопроводительные документы. В случае их отсутствия продукция будет возвращена обратно или уничтожена, а собственник оплатит это.Новые правила касаются пассажиров всех видов транспорта, членов экипажа поездов, самолетов и судов, которые будут пересекать границу Евразийского экономического союза, сообщает газета "Известия". Также ограничения коснутся почтовых отправлений.