В Самаре сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Самары при поддержке отряда специального назначения Гром пресекли деятельность нарколаборатории. В результате операции задержаны местный житель, а также иностранный гражданин.

В Самаре сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Самары при поддержке отряда специального назначения "Гром" пресекли деятельность нарколаборатории. В результате операции задержаны местный житель, а также иностранный гражданин.Следствием установлено, что преступники организовали сеть по сбыту синтетических наркотиков на территории Центрального и Приволжского федеральных округов России. Нарколаборатория была оборудована в гаражных боксах, которые также использовались для хранения и фасовки товара, сообщается на сайте МВД Российской Федерации.При обыске помещений обнаружено лабораторное оборудование. Также изъято более двадцати килограммов синтетических наркотиков и более 120 килограммов прекурсоров, предназначенных для изготовления опасных веществ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что заказы принимались через интернет-магазин. Покупатели перечисляли деньги на счета электронных платежных систем, после чего им сообщалось место, в котором спрятана закладка.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время злоумышленники заключены под стражу.