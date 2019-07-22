Всплыли новые подробности разгорающегося скандала в семье Аллы Пугачевой. Племянник Примадонны намерен вернуть права на своего ребенка, которого усыновили посторонние люди с разрешения артистки.

Всплыли новые подробности разгорающегося скандала в семье Аллы Пугачевой. Племянник Примадонны намерен вернуть права на своего ребенка, которого усыновили посторонние люди с разрешения артистки.Недавно стало известно, что сына племянника Аллы Пугачевой Влада усыновили люди из ее близкого окружения. Как полагают настоящие родители маленького Жени, это водитель Примадонны по имени Игорь, который и взял на воспитание ребенка еще несколько лет назад. Тогда ни Влад, ни его тогдашняя супруга Виктория не справлялись со своими обязанностями: оба увлекались запрещенными веществами, из-за которых Влада даже парализовало. И именно благодаря помощи Аллы Пугачевой он смог встать на ноги.Сейчас якобы он взялся за ум: недавно женился и теперь в поисках работы. Для него известие о том, что его мальчика усыновили, стало сенсацией. ВначалеВлад не понимал, каким образом это случилось без его присутствия, а потом вспомнил, что в 2015 году после возвращения из Израиля он так же, как и Виктория, подписал бумагу о том, что не против, если Женю усыновят, то есть, согласно законодательству РФ, они автоматически лишились родительских прав.Но сейчас Влад намерен это оспорить. "Я давал добро на определенный срок, который уже истек. Они списывают все на недееспособность, но я верну право на отцовство и сделаю это, как только смогу обеспечивать ребенка. Гузель (нынешняя супруга Влада. – Прим.ред.) уже устроилась на работу, я в поиске. Женя должен носить мою фамилию, а не чужого человека", – заявил племянник Пугачевой.Но тут, согласно данным , оказалось, что усыновили Женю еще в 2016 году, спустя год после оформления опеки, просто не афишировали эту новость. "У нас на руках есть нотариально заверенное согласие родителей, а также решение суда. После переезда в другую семью мальчик проходил реабилитацию, восстанавливал здоровье и привязался к тем, кто о нем заботился, стал называть мамой и папой. Поэтому и было принято такое решение", – объяснила адвокат Марина Мурашева.По словам представителя Примадонны, Нни Влад, ни Виктория не выполняли свои родительские обязанности. "Она лежала в больнице, у него много впечатлений: то одна девушка, то другая. Тут уж не до сына! Ведь Влад даже не интересовался его жизнью. Кроме того, он до сих пор нигде не работает, существует на пенсию и деньги, которые выдает Алла Борисовна. И потом, их просили не светиться на программах и не рассказывать про Женю, но они не слушают, делают по-своему, чем вредят прежде всего ребенку", – заявила помощница .