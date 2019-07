В столичном аэропорту Шереметьево рейс авиакомпании Azur air перенесен по техническим причинам. 536 пассажиров, включая 107 детей, должны были вылететь в Анталью в ночь на понедельник, но рейс перенесли с 2:50 по московскому времени на 11:40.

В столичном аэропорту Шереметьево рейс авиакомпании Azur air перенесен по техническим причинам. 536 пассажиров, включая 107 детей, должны были вылететь в Анталью в ночь на понедельник, но рейс перенесли с 2:50 по московскому времени на 11:40.View this post on InstagramA post shared by kolosovaolya (@kolosovaolya) on Jul 22, 2019 at 4:39am PDTВ полдень по Москве началась посадка в самолет, но в 12:24 авиакомпания снова решила отложить полет по техническим причинам. Лайнер вернули на место стоянки, пассажиров высадили и на автобусах доставили в терминал F.Вылет на резервном самолете запланирован на 19:00, сообщили РИА новости в пресс-службе аэропорта. В связи с переносом рейса авиакомпания предоставила пассажирам питание и напитки, в настоящее время людям предложили размещение в гостиницах.