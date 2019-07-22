Пенсионерка не появляется дома уже три дня

Пенсионерка не появляется дома уже три дняВо Владимирской области пропала Маргарита Рябцева (Корунова). 80-летняя бабушка ушла из дома в деревне Бахтино Судогодского района 20 июля. С того времени о ее местонахождении ничего неизвестно.Бабушка нуждается в медицинской помощи.Её приметы: рост 160 сантиметров, светлые волосы, голубые глаза.Она была одета в полосатую кофту, чёрные брюки, синие калоши и белую панаму.Если вы где-то могли встретить пенсионерку, позвоните инфоргу поискового отряда «Лиза Алерт» Анне: 8-920-927-88-52.