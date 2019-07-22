Установлено, что двое неизвестных избили мужчину, а затем насильно посадили его в багажник автомобиля...

"Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Ясенево задержали двоих неработающих жителей столицы, подозреваемых в похищении человека", – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.На Литовском бульваре двое неизвестных избили мужчину, а затем насильно посадили его в багажник автомобиля марки «Порше-Кайен» и направились в сторону центра города.Патрулировавшие данную территорию полицейские заметили произошедшее и начали преследование. Через некоторое время им удалось остановить элитный внедорожник на Профсоюзной улице в районе Теплый стан. Из багажника транспортного средства освобожден 34-летний житель Москвы. Нарядом скорой помощи потерпевший доставлен в медицинское учреждение. Подозреваемые – двое мужчин в возрасте 22 и 23 лет – задержаны.По имеющейся информации, потерпевший увидел, что водитель автомобиля «Порше-Кайен» нарушает правила дорожного движения, и решил снять происходящее на камеру мобильного телефона. Это заметили находившиеся в салоне мужчины. Они вышли из машины и потребовали удалить видео. Получив отказ, нанесли гражданину телесные повреждения и похитили его.ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56