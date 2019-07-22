Министерство здравоохранения Забайкальского края пообещало провести служебную проверку после того, как жители поселка Вершино-Дарасунское пожаловались на отсутствие лекарств и элементарных расходных материалов в местной больнице, передает Интерфакс.

Министерство здравоохранения Забайкальского края пообещало провести служебную проверку после того, как жители поселка Вершино-Дарасунское пожаловались на отсутствие лекарств и элементарных расходных материалов в местной больнице, передает "Интерфакс".Об этом люди проинформировали общественность в ходе встречи с главой региона Александром Осиповым, рассказав, что бесплатные лекарства в населенном пункте не выдаются никому, в том числе и детям, и жителям поселка приходится стирать и многократно использовать бинты.В краевом минздраве отметили, что больница в Вершино-Дарасунском оснащена медикаментами на восемь месяцев вперед и одних бинтов там сейчас 184 штуки.