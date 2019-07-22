Во Владимире прошел еще один арт-субботник

Во Владимире прошел еще один арт-субботникВо Владимире прошел арт-субботник, во время которого горожане облагораживали заброшенный парк у ДТЮ. В мероприятии принял участие и Владимир Сипягин.«Заброшенный парк за ДДЮТ стал немного лучше: в нем появились 5 первых лавочек и контейнер для мусора. Это сделали общественники, неравнодушные жители Владимира», - рассказал губернатор на своей страничке в соцсети.Владимир Сипягин поручил проработать вопрос о благоустройстве этой территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Мэрии Владимира предложили финансовую помощь на проектирование, чтобы уже в 2020 году можно было начать создание здесь настоящего парка.«Я вновь обратился к сити-менеджеру Владимира с предложением включить эту зелёную зону в нацпроект. Официального ответа пока не было. Но я рад был видеть комментарии пресс-службы мэрии о том, что эта территория нуждается в комплексном благоустройстве, и здесь действительно должна быть чистая и комфортная для горожан зеленая зона. Мы готовы работать вместе с мэрией над благоустройством парка у ДДЮТ, в том числе сообща решать вопросы финансирования», - заявил Владимир Сипягин.