Его приговорили к 9 годам лишения свободы

Его приговорили к 9 годам лишения свободыОктябрьский районный суд города Владимира вынес приговор в 20-летнему юноше. Его признали виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.9 мая 2018 года пьяный молодой человек сильно избил своего знакомого. Потерпевший упал на пол, после чего нападавший продолжил бить его по голове, а затем прыгнул с дивана ногами на голову мужчины.Мужчина впал в кому, а через несколько дней скончался.Владимирца приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. А матери потерпевшего он обязан выплатить 1 миллион рублей.