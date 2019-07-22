Его приговорили к 9 годам лишения свободы
Его приговорили к 9 годам лишения свободы
Октябрьский районный суд города Владимира вынес приговор в 20-летнему юноше. Его признали виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
9 мая 2018 года пьяный молодой человек сильно избил своего знакомого. Потерпевший упал на пол, после чего нападавший продолжил бить его по голове, а затем прыгнул с дивана ногами на голову мужчины.
Мужчина впал в кому, а через несколько дней скончался.
Владимирца приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. А матери потерпевшего он обязан выплатить 1 миллион рублей.