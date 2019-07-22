От его действий пострадали 16 девочек от 10 до 15 лет

От его действий пострадали 16 девочек от 10 до 15 летЖителя Владимира признали виновным в преступлениях, посягающих на половую неприкосновенность детей, насильственных действиях сексуального характера и незаконном изготовлении порнографических материалов.От его действий пострадали 16 девочек от 10 до 15 лет. Мужчина не признавал свою вину, настаивал, что дети сами провоцировали его на откровенную переписку, а об их возрасте он ничего не знал.Однако следствие установило, что он был администратором нескольких групп в соцсетях. Мужчина «вычислял» несовершеннолетних девочек, общался с ними, скидывал непристойные фотографии.Пользуясь функциями администратора, он шантажировал детей распространением информации.Полученные от потерпевших фото и видео мужчина использовал для изготовления порнографических материалов.Совращением детей злоумышленник занимался несколько лет - с 2013 по 2017 годы. Родители девочек, которым стало известно о происходящем, обратились в полицию.Мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы.