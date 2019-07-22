Дмитрий Борисов потрясен смертью коллеги. Ушел из жизни 29-летний
шеф-редактор программы Пусть говорят Денис Коновалов.
Дмитрий Борисов потрясен смертью коллеги. Ушел из жизни 29-летний
шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов.
Дмитрий Борисов назвал кончину Коновалова большой утратой.
По словам ведущего программы "Пусть говорят", Денис умел найти общий
язык с совершенно разными людьми.
О причине смерти журналиста не сообщил. Не
уточняются детали и в заявлении Первого канала. Коллеги Дениса Коновалова
отмечают только, что 29-летний шеф-редактор всей душой любил телевидение, он
сам был душой программы, в которой работал. "Неравнодушный к чьей-то беде
или несправедливости, Денис одинаково готов был помочь и звездам, и простым
людям, и это делало счастливым его самого", – сказано в заявлении Первого
канала.
Денису Коновалову 29 лет исполнилось только в мае этого
года. Он трудился в программе "Пусть говорят" вместе с супругой
Алиной. По ее словам, он мечтал об этой работе, всего добился сам. И в
программе все делал сам – звонил героям, помогал другим сотрудникам.
Как сообщается, Денис Коновалов родился в Кузбассе, после
службы в армии четыре года проработал шахтером. Позже решил попробовать силы в
журналистике. И у него это получилось – по словам , благодаря
личным качествам он становился своим для всех героев программы. У Коновалова
остался маленький сын.