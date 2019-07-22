Дмитрий Борисов потрясен смертью коллеги. Ушел из жизни 29-летний шеф-редактор программы Пусть говорят Денис Коновалов.

Дмитрий Борисов потрясен смертью коллеги. Ушел из жизни 29-летнийшеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов.Дмитрий Борисов назвал кончину Коновалова большой утратой.По словам ведущего программы "Пусть говорят", Денис умел найти общийязык с совершенно разными людьми.О причине смерти журналиста не сообщил. Неуточняются детали и в заявлении Первого канала. Коллеги Дениса Коноваловаотмечают только, что 29-летний шеф-редактор всей душой любил телевидение, онсам был душой программы, в которой работал. "Неравнодушный к чьей-то бедеили несправедливости, Денис одинаково готов был помочь и звездам, и простымлюдям, и это делало счастливым его самого", – сказано в заявлении Первогоканала.Денису Коновалову 29 лет исполнилось только в мае этогогода. Он трудился в программе "Пусть говорят" вместе с супругойАлиной. По ее словам, он мечтал об этой работе, всего добился сам. И впрограмме все делал сам – звонил героям, помогал другим сотрудникам.Как сообщается, Денис Коновалов родился в Кузбассе, послеслужбы в армии четыре года проработал шахтером. Позже решил попробовать силы вжурналистике. И у него это получилось – по словам , благодаряличным качествам он становился своим для всех героев программы. У Коноваловаостался маленький сын.