Меган Маркл постоянно попадает в какие-то неловкие и неприятные ситуации. На этот раз герцогиня Сассекская оказалось в ситуации, где необходимо принять взвешенное решение.

Меган Маркл постоянно попадает в какие-то неловкие и неприятные ситуации. На этот раз герцогиня Сассекская оказалось в ситуации, где необходимо принять взвешенное решение.На горизонте замаячила бывшая девушка Принца Гарри Элли Голдинг. Певица пригласила экс-бойфренда и его семью на свою свадьбу, запланированную на конец августа. Ее избранником стал арт-дилер Каспар Джоплинг.Как сообщает газета "7Дней", на церемонию в родовое поместье семейства Говардов были приглашены и другие члены королевской семьи, с которым Элли близко знакома. Примут ли они приглашение пока не известно.Пока остается тайной, какое решение пример Маркл. С одной стороны, все свое время она старается проводить с сыном, и ей вряд ли захочется променять его на сомнительное торжество. С другой, все-таки Элли является бывшей избранницей супруга Меган, и, как любая другая жена, она, вероятно, будет ревновать мужа.Напомним, недавно герцог Сассекский уже веселился на свадьбе без Маркл. Речь идет о бракосочетании Леди Виндзор и финансиста Томаса Кингстона, прошедшем в Британии в мае этого года.Отметим, Гарри и Элли встречались на протяжении двух с половиной лет. Познакомились принц и певица на свадьбе Уильяма и Кейт: Голдинг выступала на торжестве, а потом и еще на нескольких королевских мероприятиях.